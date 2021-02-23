مختل يعتدي على ضابط ببني ملال

أوقفت المصالح الأمنية ببني ملال، صباح الاثنين الماضي، شخصا يبلغ من العمر 51 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، بعدما قام بتعريض أمن عدد من الأشخاص وممتلكاتهم للخطر، ما أثار الرعب في نفوسهم لحظة الهجوم عليهم عندما ألمت به نوبة المرض.

وأفاد بلاغ لولاية أمن بني ملال، أن قاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن بني ملال توصلت بإشعار حول قيام المعني بالأمر الموقوف، الذي كان في حالة هستيرية، برمي الأثاث وقنينة غاز من شرفة منزله الكائن بالطابق الرابع بشارع العيون، ما استدعى تدخل عناصر الشرطة لإيقافه بعد توصلهم بمكالمة هاتفية تطلب النجدة، غير أن المتدخلين فوجئوا بمقاومة عنيفة باستعمال أداة راضة، يوجهها لكل من يقترب منه، وأفضت هجوماته على عناصر الأمن، إلى إصابة ضابط شرطة برضوض قبل أن يتم تحييد الخطر الناجم عنه وإيقافه.

وبعد شل حركته خوفا من إلحاق الأذى بالمواطنين، تم نقل الشرطي المصاب إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم إيداع المعني بالأمر بقسم الأمراض العقلية والنفسية بالمركز الاستشفائي.

سعيد فالق (بني ملال)