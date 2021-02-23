سواريز يقع في حب مدريد

أكد الدولي الأوروغواياني لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد، في صورة نشرها أخيرا رفقة زوجته على صفحته الرسمية في «إنستغرام»، أن مدريد ألهمته، ومنحته سعادة كبيرة، كما عبر عن حبه لزوجته صوفيا بالبي.

واستغل سواريز عيد الحب، ليبعث رسائل حب ووئام لجماهير أتلتيكو مدريد ولزوجته، معتبرا إياهما السبب الرئيسي في سعادته حاليا في العاصمة الإسبانية.

ورغم الانتقادات الكثيرة التي طالت نجم برشلونة السابق، غير أنه يقدم مستوى رائعا رفقة أتلتيكو، وساهم بشكل واضح في اعتلاء النادي صدارة الدوري الإسباني «الليغا»، إذ بات يبعد عن أقرب منافسيه ريال مدريد بخمس نقاط، مع مباراتين ناقصتين لزملاء سواريز.

ويتصدر سواريز ترتيب هدافي «الليغا» ب 16 هدفا، متبوعا بليونيل ميسي (15 هدفا) ثم جيرارد مورينو مهاجم فياريال، والدولي المغربي يوسف النصيري لاعب إشبيلية ب 13 هدفا.