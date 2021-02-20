الجامعة تعقد جمعين في يوم

الأول مخصص لتعديل النظام الأساسي والثاني للمصادقة على التقريرين واستبعاد انتخاب الرئيس

تنتظر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ردا من الاتحاد الدولي «فيفا»، بشأن العديد من التعديلات، المقرر إدخالها على النظام الأساسي، المرتقب تعديله في الجمع العام غير العادي المقبل.

وعلمت «الصباح»، أن جامعة الكرة بعثت إلى الاتحاد الدولي تعديلات، تتعلق بنظام البطولة الوطنية بالعصبتين الاحترافية والهواة، ورغبتها في رفع عدد الأندية من 16 ناديا إلى 18 في جميع الأقسام، إذ تشكل هذه النقطة أبرز المستجدات، التي تراهن عليها خلال الموسم الرياضي المقبل.

وتعول جامعة الكرة على رد سريع من الاتحاد الدولي بشأن التعديلات المذكورة، من أجل الإعلان عن موعد الجمع العام المرتقب، سيما أنها قررت عقد جمعين عامين في اليوم ذاته، الأول يتعلق بجمع غير عاد للمصادقة على النظام الأساسي الجديد، والثاني يتعلق بجمع عاد للمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.

وكشفت مصادر «الصباح»، أن الجمع العام المقبل للجامعة لن يتداول النقطة المتعلقة بانتخاب الرئيس، بحكم أن الولاية الثانية للرئيس الحالي فوزي لقجع لن تنتهي إلا بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النقطة المتعلقة بتحديد تدبير الرئيس للجامعة في ولايتين، تشوبها بعض العيوب، بين الفصل 23 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، والفصل 22 من النظام الأساسي النموذجي، إذ يتحدث الأول عن تحديدها في ولايتين، بالنسبة إلى الرئيس فقط، في الوقت الذي ينصرف الثاني إلى تحديدها في ولايتين، بالنسبة إلى المكتب المديري برمته، الشيء الذي يتطلب تعديلا في هذا الجانب.

صلاح الدين محسن