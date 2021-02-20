الوداد يقنع قبل الرحلة الإفريقية

البنزرتي قال إن تشكيلته قادرة على المنافسة في كل المسابقات

أقنع الوداد الرياضي أول أمس (الثلاثاء)، حين تفوق على الفتح الرياضي، بثلاثة أهداف لاثنين، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، لحساب الجولة السادسة من البطولة، بعد غياب دام شهرا عن البطولة.

ولم ينتظر الفريق الأحمر طويلا، ليسجل هدفين في الشوط الأول، عن طريق أيوب الكعبي من ضربة جزاء في الدقيقة 22، قبل أن يضيف مؤيد اللافي الهدف الثاني في الدقيقة 35، فيما زاد أشرف داري العائد من الإصابة، الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وسجل هدفي الفتح يوسف الليموري في الدقيقتين 51 و90، ورغم تحسن مستوى الفريق في الشوط الثاني، غير أنه لم يتمكن من تفادي الهزيمة الثانية هذا الموسم، ليبقى عاشرا في ترتيب البطولة برصيد ست نقاط، فيما ارتقى الوداد إلى الصدارة مؤقتا ب 15 نقطة، بعدما فاز للمرة الخامسة هذا الموسم.

وقال فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، إنه سعيد بمستوى لاعبيه، وإنه طلب منهم التسجيل مبكرا خلال المباراة، وهذا ما تأتى لهم، ما سهل عليهم المهمة.

وأوضح البنزرتي، في تصريح بعد المباراة، أنه متأسف لتلقي هدف من كرة وثابتة، لأنه اشتغل مع لاعبيه عليها في التداريب، مضيفا أن التوقف لمدة شهر عن المنافسة أضر باللاعبين، لكنه معجب بالتشكيلة الحالية التي يتوفر عليها، ويمكنها المنافسة في كل المسابقات.

الخلفي يشكك في التحكيم

تأسف مصطفى الخلفي، مدرب الفتح الرياضي، في تصريح بعد نهاية المباراة، لعدم تسجيل التعادل في الشوط الثاني، الذي عرف استفاقة لاعبيه، مبرزا أنه لو منحت لفريقه ضربة جزاء في الشوط الثاني لغيرت مجرى المباراة، موضحا أنه لا يمكنه الجزم في ما إذا كانت هناك ضربة جزاء أم لا.

وأضاف الخلفي أن لاعبيه لم يستهلوا المباراة بالشكل المطلوب، ولم يستغلوا الكرات الثابتة الكثيرة التي منحت لهم، موضحا أن البطولة مازالت في بدايتها، وأنه سيعمل على تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة.

العقيد درغام