كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

يعود محسن متولي، لاعب الرجاء الرياضي، إلى تداريب الفريق خلال اليومين المقبلين، إذ سيتم تقييم وضعيته قبل منحه الضوء الأخضر للمشاركة في مباريات الفريق.

وغاب متولي عن مباراة الاتحاد المنستيري في كأس “كاف”، ومباراة الجيش الملكي في البطولة، بسبب إصابة في الصدر، تعرض لها خلال التداريب.

أولمبيك آسفي

اختار مسؤولو أولمبيك آسفي السفر بواسطة البراق، إلى طنجة، لمواجهة المغرب التطواني، بعد غد (السبت)، في الدورة السابعة من بطولة القسم الأول.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن رحلة الفريق العبدي ستنطلق صباح غد (الجمعة)، إذ يتنقل الفريق بواسطة حافلته في اتجاه محطة القطار المسافرين بالبيضاء، ومنها يستقل القطار في اتجاه طنجة.

مولودية وجدة

سيكون عبد الله خفيفي، حاضرا في مباراة فريقه مولودية وجدة أمام الجيش الملكي بعد غد (السبت)، بالملعب الشرفي بوجدة، لحساب الدورة السابعة من منافسات البطولة.

واستنفد خفيفي عقوبة التوقيف لمباراة واحدة، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة أمام شباب المحمدية.

وبات صابر الغنجاوي جاهزا للمشاركة في المباراة، بعد شفائه من الإصابة.

نهضة بركان

أفادت مصادر من نهضة بركان أن الفريق يتابع إسماعيل الوافقي، المدافع الأيمن لسطاد المغربي، الممارس بالقسم الثاني.

وأوضحت المصادر نفسها أن الوافقي رفض مقترحا للانتقال إلى المغرب الفاسي في فترة الانتقالات الأخيرة، بعد علمه باهتمام نهضة بركان به، مشيرة إلى أن جمال السنوسي، رئيس سطاد، يفضل بدوره عرض بركان.