أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الأربعاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الأربعاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “استنطاق 15 قاضيا بالرباط” و”بداية التحقيق في فاجعة طنجة”، ثم الصفحة الاقتصادية بعنوان “اقتصاد الحدود…السكتة القلبية”، وأيضا صفحة “الحدث” بعنوان “جزائريون يفضحون عصابة الجنرالات”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “سهرة ل”الستاتي” تبديد للمال العام”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “مسؤول سياسي وراء أحداث برشيد”.