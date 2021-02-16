اعتداء على مستخدم بالفنيدق يقود شرطي للتحقيق

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال الثلاثاء 21 فبراير الجاري، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف أمن برتبة مقدم شرطة، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن المضيق-الفنيدق، مع إحالته على

أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليه.

ويأتي إصدار هذه العقوبة التأديبية على خلفية الاشتباه في تورط موظف الشرطة المذكور في قضية زجرية تتمثل في المشاركة في تعريض مستخدم في محل

تجاري للتهديد بواسطة السلاح الأبيض المقرون بالضرب والجرح باستعمال أصفاد معدنية غير نظامية، وذلك بسبب خلاف شخصي سابق بين الطرفين، وهي القضية

التي شكلت موضوع بحث قضائي معروض حاليا على القضاء.

وبالموازاة مع الإجراءات الإدارية الجارية في حق موظف الشرطة المخالف، فقد جرى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم عرضه على العدالة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.