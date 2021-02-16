19 قتيلا و1904 جريح حصيلة حوادث السير خلال الأسبوع الماضي

لقي 19 شخصا مصرعهم فيما أصيب 1904 آخرون بجروح، إصابات 88 منهم بليغة، في 1425 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 فبراير 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم ، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع ،والسياقة في حالة سكر ، والتجاوز المعيب .

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 41 ألفا و887 مخالفة، وإنجاز 10 آلاف و432 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و455 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و514 ألفا و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4118 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6160 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 154 مركبة.