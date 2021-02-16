كورونا…476 حالة إصابة جديدة وأزيد من مليون و904 آلاف مستفيدا من التلقيح

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1079 حالة شفاء، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح المليون و904 آلاف و169 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 479 ألف و71 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 460 ألف و628 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96،2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى8504 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (254)، والرباط سلا القنيطرة (65)، وطنجة تطوان الحسيمة (49)، ومراكش آسفي (31)، والشرق (30)، ودرعة تافيلالت (16)، وسوس-ماسة (11)، وبني ملال خنيفرة (7)،والعيون-الساقية الحمراء (6)، والداخلة وادي الذهب (5)، و حالة واحدة بكل من جهة فاس مكناس وكجهة لميم واد نون.

أما الوفيات فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (3)، والرباط-سلا-القنيطرة (2)، والشرق (4) وحالة واحدة بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة سوس ماسة، و جهة بني ملال خنيفرة، وجهة فاس مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1318 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1،3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 9939 حالة.