الإصابة تنهي موسم السعيدي

أكد مصدر من داخل الكوكب المراكشي لكرة القدم، أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أمين السعيدي، أظهرت أنه يعاني تقطعا في أحد أربطة الركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة أولمبيك الدشيرة.

وأوضح المصدر أن السعيدي خضع للفحص بالرنين المغناطيسي، ليتأكد وجود قطع بالرباط الصليبي للركبة، ما يستوجب خضوعه لعملية جراحية، ستغيبه عن الميادين، في ما تبقى من الموسم الجاري.

وخصص الطاقم التقني للفريق المراكشي برنامجا إعداديا خاصا للاعبين الجدد، من أجل تأهيلهم بدنيا، لتدعيم صفوف الفريق، في انتظار تأهيلهم إداريا لخوض المباريات الرسمية.

وخاض اللاعبون المذكورون رفقة بعض العناصر الاحتياطية، مباراتين إعداديتين، الأولى أمام الاتفاق المراكشي، أحد أندية القسم الأول هواة، انتهت بفوز الكوكب بهدفين لصفر، والثانية أمام فريق الأمل.

وشارك جميع اللاعبين الجدد، في المباراتين لمدد مختلفة، باستثناء ياسين الكحل، الذي تعرض لإصابة في التداريب.

عادل بلقاضي (مراكش)