تاريخ الحلقة بمراكش

صدر أخيرا عن مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال، كتاب تحت عنوان “ذاكرة مراكش: صور من تاريخ وأدبيات الحلقة بساحة جامع الفناء”، لمؤلفه عبد الرحمان الملحوني، وذلك ضمن سلسلة مراكشيات التي تصدرها المؤسسة المذكورة.

ويتألف الكتاب من 22 فصلا، استعرض فيه المؤلف واقع الساحة قديما وحديثا، وعرف برجالاتها وبأشكال وأنواع الحلقة والفُرْجَة بها، كما يتضمن الكتاب عددا من النصوص البديعة من قصائد الملحون والقصائد الزجلية التي تغنت بها، إضافة إلى الأمثال الشعبية والصور النادرة التي توثق لتطور الساحة التي تصنف تراثا شفويا عالميا. واعتبرت المؤسسة الناشرة أن الكتاب يعد مرجعا أساسيا لفهم جانب مهم من تاريخ مراكش، وثقافتها الشعبية المتنوعة، وقال الكاتب والمؤرخ عبد الهادي التازي، في مقدمة الكتاب، إن هذا التأليف قد ردَّ الاعتبار لهذه “المؤسَّسة” التي نسميها “الحلقة”.

عادل بلقاضي (مراكش)