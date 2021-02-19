اعتقال أشهر مدون رجاوي

أبدى مشجعون رجاويون تعاطفهم مع مدون اعتقل بمراكش، على خلفية شكاية تقدم بها عضو من مكتب الفريق، وإحدى الإذاعات الخاصة بالبيضاء.

واعتبر المتضامنون في المواقع الاجتماعية اعتقال المدون إسكاتا لصوت الحق، بعد أن أزعجت شرائطه المسؤولين عن الفريق والمدافعين عنهم في بعض المنابر.

واعتقلت سلطات مراكش أول أمس (الاثنين)، المدون الرجاوي، بعد شكايات من جهات متعددة، علما أنه سبق له المثول أمام النيابة العامة بسبب مشاجرات مع رجال الأمن في إحدى مباريات الرجاء بمراكش.

وأكد مقرب من المدون أن الاتهامات الموجهة له تتعلق بالتشكيك في مسيرين، واتهامهم بالتقصير في أداء واجبهم.

وبات الرجاء من أكثر الأندية اقتحاما بالمواقع الاجتماعية، إذ يتجاوز متابعوه عبر صفحة “فيسبوك” أربعة ملايين، وهو رقم قياسي وطني وقاري.

نور الدين الكرف