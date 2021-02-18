إدانة موظف وشركائه بالجديدة

توبع بصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والارتشاء

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائة الجديدة، الأسبوع الماضي، بمؤاخذة موظف جماعي ببلدية الجديدة، وحكمت عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنح، صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وتزويرها، وتسليم وثيقة لشخص يعلم ألاحق فيها والارتشاء، فيما أدين المتهم الرئيسي بسنة ونصف حبسا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، بجنح النصب والارشاء وإخفاء مسروق وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وتزويرها، والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة واستعمالها وحيازة ووضع صفائح تسجيل مزورة واستخدامها وحيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل دون سند صحيح. وأدين المتهم الثالث بستة أشهر حبسا نافذا، والمتابع في حالة اعتقال بجنح إخفاء شيء متحصل من جنحة والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة وحيازة ووضع صفائح تسجيل مزورة، فيما أدين المتهم الرابع، والمتابع في حالة سراح، من أجل المشاركة في صنع شهادة ووثائق غير صحيحة واستعمالها، بأربعة أشهر حبسا نافذا.

وعلمت «الصباح» أن وكيل الملك أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق، إثر شكاية تقدم بها، أحد الضحايا في مواجهة المتهم الرئيسي، تتعلق بتزوير، على خلفية تفويت سيارته التي سبق له أن سلمها للمتهم الرئيسي، قبل أن يتفاجأ المشتكي أن سيارته تحولت إلى ملكية المتهم المتابع في حالة سراح، بعد تزوير تصحيح الامضاء الخاص بالتفويت، حيث كشفت التحقيقات تورط الموظف الجماعي بعد تسلمه رشوة مقابل المصادقة على البيع، دون حضور البائع والمشتري باستثناء المتهم الرئيسي الذي فوت السيارة لأحد أقاربه بمبلغ مالي مقابل حوالي 14 مليون سنتيم، كما أفضت التحقيقات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية، الى تعرض لاعب كرة القدم بالقسم الأول، سبق له أن لعب لأندية وطنية، لعملية نصب من قبل المتهم الرئيسي، بعدما استولى على 46 مليون سنتيم، وأوهمه بتأسيس شركة والاستثمار في مشروع، قبل أن يكتشف اللاعب، أنه كان ضحية عملية نصب واحتيال.

وحلت فرقة من عناصر الشرطة القضائية بالجديدة خلال التحقيقات بمقر بلدية الجديدة، إذ اطلعت على سجل تصحيح الامضاءات والمصادقة. وزادت المصادر أن المتهم الرئيسي اختفى عن الأنظار بعد تقديم الضحية لشكايته، قبل أن يتم إيقافه رفقة الموظف الجماعي، والمتهم الثالث، واستقدام المتهم الرابع من الخميسات، وخلال الاستماع إليهم أنكروا جميعا التهم الموجهة إليهم، قبل أن تتم مواجهتهم بالضحية الذي أكد تصريحاته السابقة المدلى بها أمام المحققين، وبعد إتمام البحث أحيل المتهمون الأربعة على وكيل الملك على خلفية التهم الموجهة إليهم.

أحمد سكاب(الجديدة)