وادو يحرج الجامعة

أحرج الدولي السابق عبد السلام وادو، المنفصل أخيرا عن تدريب مولودية وجدة، الجامعة، بعدما استفسرها عن وضعيته، حينما كان يشتغل على رأس الطاقم التقني للفريق.

وتساءل وادو، في رسالة بعثها للجامعة عن وضعه التأميني وعن الضمان الاجتماعي، إلى جانب بعض اللاعبين الذين جلبهم إلى الفريق.

واستغرب وادو، الذي فتح هذه الملفات مباشرة بعد صدور عقوبة المولودية في حقه، موقف الجامعة، التي قبلت التعامل مع ناد لا يؤدي واجبات اللاعبين الإدارية، قبل المالية، معتبرا العقوبة التي صدرت في حقه من قبل المكتب المسير مرفوضة، ولا تخضع لأي منطق.

وختم الدولي السابق، أنه سيواصل النضال ضد الفساد، ولن يتنازل عن حقوقه، رغم ممارسات الفريق التي تحاول ثنيه عن هدفه.

وغرم المكتب المسير لمولودية وجدة مدربه السابق مبلغ 3 ملايير و800 مليون سنتيم، بعد رفضه المثول أمام اللجنة التأديبية للاستماع إليه.

وقرر مسيرو وجدة تغريم وادو المبلغ الخيالي، بعد أن فسخ عقده من جانب واحد، بسبب الخلافات التي نشبت بين الطرفين.

وقدم وادو شكاية للجنة النزاعات بالجامعة يطالب من خلالها بمبلغ يفوق 900 مليون قيمة مستحقاته المنصوص عليها في العقد.

من جهته، قدم المولودية شكاية إلى لجنة الأخلاقيات، يتهم فيها وادو بتسريب شريط فيديو للفريق خلال رحلته إلى البيضاء لمواجهة الرجاء.

وكشف مصدر مسؤول أن تجاوزات وادو، لم تقف عند هذا الحد بل تجاوزته إلى إهانة رئيس الفريق، ونشر صور وتدوينات مسيئة للفريق الوجدي.

نور الدين الكرف