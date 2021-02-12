تفقد سير عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بشيشاوة

تواصل السلطات الإقليمية بشيشاوة متابعتها الميدانية لسير عملية التلقيح ضد كوفيد-19، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بمختلف المراكز الصحية المخصصة لهذه العملية.

وهكذا، قام عامل الإقليم، بوعبيد الكراب، مرفوقا بالسلطات المعنية، بزيارة تفقدية لمراكز التلقيح بكل من جماعة إمندونيت وأداسيل وأسيف المال، قصد معاينة ظروف سير هذه العملية النوعية بهذه الجماعات المتسمة بطبيعتها الجبلية ودواويرها النائية.

وفي هذا الصدد، قدمت لعامل الإقليم مختلف الشروحات التي تهم سير هذه العملية، التي تستهدف العاملين في الصفوف الأمامية (القوات الأمنية والأطر الصحية) والمسنين، وكذا البروتوكول الصحي المعمول به في هذه المراكز لتفادي انتشار فيروس كورونا.

وأشاد عامل الإقليم، بالمناسبة، بالجهود المبذولة من قبل الأطر الطبية والتمريضية العاملة في هذه المراكز، في سبيل إنجاح هذه الحملة التي تكتسي صبغة وطنية، رغم الظروف الصعبة، على اعتبار أن هذه المراكز تقع في مناطق جبلية نائية بسلسلة جبال الأطلس الكبير.

وحث المسؤول الترابي الأطر الصحية العاملة بهذه المراكز والسلطات المحلية إلى مواصلة عملها الدؤوب في تسهيل هذه العملية الوطنية الكبيرة، من خلال تقديم المساعدات للساكنة المحلية وتسهيل الولوج لمراكز التلقيح.

وتندرج هذه الزيارة التفقدية في إطار حرص السلطات الإقليمية بشيشاوة على ضمان تغطية شاملة للقاح كوفيد-19 على مجموع ساكنة الإقليم، كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره.