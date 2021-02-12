توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئيا بمنطقة طنجة والأطلس الكبير، مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية على السواحل الشمالية والوسطى وفوق شمال الأقاليم الجنوبية، فيما سيظل الطقس مستقرا وقليل السحب إلى صافي بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بكل من جنوب البلاد، والمنطقة الشرقية، وبالقرب من السواحل، ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و4 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 4 و9 درجات بالمنطقة الشرقية، والسهول المتواجدة غرب الأطلس والجنوب الشرقي للبلادن وما بين 8 و15 درجة بباقي المناطق.

وستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا، وستتأرجح ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بكل من شرق البلاد، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والساحل المتوسطي، والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس، وما بين 22 و27 درجة بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و32 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وأحيانا قليل الهيجان الى هائج شرق الحسيمة ، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وبالسواحل الاطلسية ومحليا قليل الهيجان الى هائج بين طانطان وبوجدور.