أضيق منزل في لندن للبيع

طرِح أضيق منزل في لندن، مع عرض يبلغ 1,7 متر، للبيع بأكثر من مليون يورو وهو يقع بين صالون لتصفيف الشعر وعيادة طبيب. وكان هذا المبنى المثير للفضول المؤلف من خمسة طوابق والواقع في حي شبيردز بوش، في الأصل متجرا للقبعات الفيكتورية مع مستودعات لتخزين البضائع ومساكن في الطوابق العليا. وتقدر قيمة هذا العقار العجيب الذي يملك واجهة زرقاء وبالكاد يمكن ملاحظة وجوده، ب1,1 مليون أورو.

بالنسبة إلى ديفيد مايرز مدير المبيعات في الوكالة المسؤولة عن بيع هذا المبنى، فإن هذا السعر يفسّر من خلال حقيقة أن المنزل الذي تم بناؤه في نهاية القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين، يشكل «جزءا فريدا» من تاريخ لندن.

روسي يعثر على خاتم ثمين في الخبز

عثر رجل من مدينة دافليكانوفو في جمهورية باشكورتستان الروسية، على خاتم زواج ثمين في رغيف الخبز أثناء تناوله العشاء.

وذكرت صحيفة “أصيليكول” المحلية، أن نيكولاي عثر على قطعة المجوهرات عندما بدأ في تقطيع الخبز أثناء تناوله العشاء مع عائلته. وأضافت الصحيفة أن نيكولاي تمكن من العثور على المخبز، ليتبين أن مالكة الخاتم تعمل فيه، وقامت بخلع الخاتم قبل بدئها العمل وسقط بالخطأ في العجين وانتهى به المطاف في الخبز.

وفي نونبر الماضي، عثر صبي على خرزة ذهبية صغيرة في القدس، التي يمكن أن يكون عمرها ثلاثة آلاف عام.

وتتكون الجوهرة، التي عثر عليها بنيامين ميلت، البالغ من العمر تسعة أعوام من أربع طبقات.

كلبا بايدن يتجاهلان قوانين البيت الأبيض

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء، أخيرا، أن كلبيه “تشامب” و”ميجور” كسرا بعض قوانين البيت الأبيض، رغم تدريبهما بعناية. وتحدث الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في حوار مع مجلة “بيبول” الأمريكية، عن القواعد الصارمة التي فرضت على كلبين من فصيلة جيرمان شيبارد، منذ انتقالهما إلى البيت الأبيض.

وقال الثنائي، إنهما توليا مسؤولية تدريب الكلبين منذ البداية، ورغم التزام الكلب الأكبر تشامب (14 عامًا) بكل التعليمات، فإن الكلب ميجور (عام ونصف) يلتزم أيضا باستثناء قاعدة واحدة فقط وهي، عدم الجلوس على الأثاث. وذكر «بايدن» أن الكلب الأصغر يراوغ دومًا كي لا يلتزم بالقاعدة؛ فيراه أحيانًا يتسلل من ورائهما ويحاول القفز على السرير.