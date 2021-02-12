ميلاد جمعية لقدماء الحسيمة

تعززت الساحة الجمعوية الرياضية بالحسيمة، بتأسيس جمعية جديدة لقدماء لاعبي شباب الحسيمة لكرة القدم.

وانعقد الجمع العام التأسيسي للجمعية الأحد الماضي، بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية الحسيمة، إذ شهد تقديم مشروع القانون الأساسي للمصادقة، قبل أن ينسحب محمد المرابط، عضو اللجنة التحضيرية، وفتح الباب أمام الراغبين في الترشح لرئاسة الجمعية. وحظي حسن البشريوي، اللاعب السابق لشباب الحسيمة، بثقة الحاضرين، حين قدم ترشيحه، إذ قال في كلمة أمام الحاضرين، إنه ممتن للأشخاص الذين وثقوا فيه، مؤكدا أن “الجمعية ملك لجميع اللاعبين القدماء، وأن الباب مفتوح لمن يريد العمل، وأن المشروع الذي بلوره ويلتزم بتنفيذه، هو إحداث مدرسة في كرة القدم، سترى النور قريبا”.

وقال حسن التسولي، المعروف ب “حسنتو”، اللاعب السابق لشباب الحسيمة والمغرب التطواني، إنه يجب أن يجتمع كل قدماء الحسيمة في جمعية واحدة، بحكم الظروف التي يعيشها الفريق الأول، ومساعدته على النهوض مجددا.

وحدد القانون الأساسي للجمعية أهدافها، في إدماج قدماء لاعبي شباب الحسيمة في جهود بناء الفريق، وتقوية مركزه في الساحة الرياضية الوطنية، ودعم مكانته ودوره الاجتماعي والرياضي في الإقليم، إضافة إلى تعزيز تمثيلية قدماء لاعبيه في هياكل تسيير شؤون الفريق وكرة القدم عموما بالمنطقة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)