عجلة البطولة تعود للدوران

الدورة السادسة تبدأ السبت المقبل وديربي البيضاء في 21 مارس

تعود عجلة البطولة الاحترافية لكرة القدم القسم الأول إلى الدوران، نهاية الأسبوع الجاري، بعد توقف 40 يوما، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا للمحليين بالكامرون، والتي توج بلقبها.

وتفتتح الدورة السادسة السبت المقبل، بإجراء ثلاث مباريات، بين حسنية أكادير والمغرب التطواني، في الثالثة، واتحاد طنجة وسريع وادي زم في الخامسة والربع، والدفاع الجديدي ونهضة الزمامرة في السابعة والنصف، فيما تجرى ثلاث مباريات الأحد المقبل، بين شباب المحمدية ومولودية وجدة في الثالثة، وأولمبيك آسفي والمغرب الفاسي في الخامسة والربع، ويوسفية برشيد ونهضة بركان في السابعة والنصف.

وتمت برمجة مباراة الوداد والفتح الرياضي الثلاثاء المقبل في السابعة والنصف، بسبب مشاركة الفريق الأحمر في عصبة الأبطال، فما أرجئت مباراة الجيش الملكي والرجاء إلى الأربعاء المقبل في السابعة والنصف، بسبب مشاركة الرجاء في كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وتجرى الدورة السابعة نهاية الأسبوع المقبل (19 و20 و21 فبراير)، باستثناء مباراة الرجاء واتحاد طنجة، التي برمجت الخميس 25 فبراير، فيما تجرى الدورة الثامنة أيام 26 و27 و28 فبراير، والدورة التاسعة موزعة على أيام 6 و11 و13 و14 مارس المقبل.

ويجرى ديربي الوداد والرجاء عن الدورة العاشرة الأحد 21 مارس في الخامسة.

وحسمت الجامعة والعصبة الاحترافية في إجراء مباريات ثمن نهاية كأس العرش، أيام 2 و3 و4 مارس المقبل.

وتتواصل بطولة القسم الثاني بشكل عاد نهاية الأسبوع الجاري، بإجراء الدورة العاشرة.

عبد الإله المتقي