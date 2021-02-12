جنات في الأوبرا

أعلنت المطربة المغربية جنات، إحياء حفل غنائي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الجمعة المقبل، لمناسبة عيد الحب.

وقالت جنات إنها ستكون في لقاء مباشر مع جمهورها، بعد مدة من الغياب، من خلال الحفل الذي سيقام بدار الأوبرا، وهو الحفل الذي سيعرف مشاركة المطرب أحمد عفت وعازف الغيتار الأردني وحيد ممدوح.

ومن المقرر أن تقدم جنات باقة من أجمل أغانيها الرومانسية، ومن بينها أغاني ألبومها الأخير “أنا في انتظارك”، والذي تعاونت من خلاله مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.

وفي سياق متصل، توجت جنات أخيرا، بإحدى جوائز الإعلام والصحافة العربية، كما نالت جائزة صاحبة أفضل أغنية للسنة الماضية، ويتعلق بأغنية تحمل عنوان “أنا رايقة”، والتي تعد من أغاني آخر ألبوم طرحته جنات السنة الماضية.

ويتوقع أن تعود جنات، إلى عالم الكليب بعد غياب طويل، إذ اختارت تصوير أغنيتين من ألبومها الغنائي الأخير، على طريقة فيديو كليب.

وقالت جنات في تصريحات صحافية، إنها تضع، في الوقت الراهن اللمسات الأخيرة، على فيديو كليب أغنية من ألبومها، على أن تصور كليب آخر خلال الأيام المقبلة، سيكون أيضا من ألبومها الأخير.

إ. ر