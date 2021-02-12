مقطع فيديو يورط قاصرا

تفاعلت ولاية أمن مكناس، بسرعة وجدية كبيرتين، مع مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ورواد تطبيق التراسل الفوري “واتساب” على الهواتف المحمولة الأحد الماضي، يظهر فيه شخص يقوم بتكسير الواقيات الزجاجية لسيارات مركونة بالشارع العام بحي التوسيع مرجان بمكناس بواسطة أداة حادة وهو في حالة هستيرية.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن إيقاف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 17 سنة، إضافة إلى شريكه العشريني، الذي كان بدوره تحت تأثير حالة السكر الطافح.

وقد تم إيداع المشتبه فيه القاصر تحت تدبير المراقبة، فيما تم الاحتفاظ بالموقوف الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

حميد بن التهامي (مكناس)