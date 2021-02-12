طنجة ينهي أزمة لاعبيه

أنهى اتحاد طنجة لكرة القدم، أزمة لاعبيه المالية، وصرف لهم جزءا من مستحقاتهم العالقة، في غياب المداخيل في الفترة الحالية، بسبب وباء كورونا وتوقف البطولة.

وأكد مسؤول بالفريق أن المكتب المسير صرف خمسة رواتب شهرية للاعبين، وسيصرف الشطر الأول من منح التوقيع الأسبوع المقبل.

ودخل لاعبو الفريق في إضراب لمدة 5 أيام في وقت سابق، احتجاجا على عدم تلقيهم أجورهم، لكن الإدارة نجحت في إقناعهم بالتراجع عن ذلك، بعدما أعطتهم وعودا بحل المشكلة عاجلا. وأكد المصدر نفسه أن الرئيس حميد أبرشان تنازل عن ديون في ذمة الفريق بقيمة 750 مليونا، لتخفيض حجم الديون لدى الجامعة، وتأهيل أربعة لاعبين في المرحلة المقبلة.

ويحتل اتحاد طنجة، إلى حدود الجولة الخامسة من البطولة، الرتبة الرابعة، برصيد عشر نقاط.

نور الدين الكرف