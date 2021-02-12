بوسريف يكتب عن “الفكر النائم”

صدر للشاعر صلاح بوسريف كتاب ” الفكر النائم – في نقد ومساءلة الشعرية العربية المعاصرة”: عن دار “فضاءات” بعمان – الأردن.

الكتاب شذرات نظرية قي نقد ومساءلة الشعرية العربية المعاصرة، في مفاهيمها، وفي تصوراتها “النصية” والنظرية، في ما يفصل النظرية عن الممارسة. أو يجعل العلاقة بين الاثنين نوعا من الفكر النائم، الذي يستغرقه الحلم، في ما هو يعيش خارج ما يجري من تحولات في الشعر. “القصيدة”، في بنياتها ومكوناتها لم تختف، بل لبست لبوس الحداثة، في غفلة من الحداثة ذاتها، في هيمنة الشفاهة على الكتابة، وفي حضور الصوت على حساب باقي الدوال البانية للنص، لا الخطاب، الذي هو مفهوم شفوي إنشادي، لا علاقة له بالكتابة، أو ب ” حداثة الكتابة”. الكتاب أفق لأسئلة تسعى لإعادة تفكير في الشعرية العربية المعاصرة، من خلال نقدها وتفكيك مفهوماتها، وبنياتها “النصية”، أو ما ظلت تتسم به من غنائية، أو حضور الصوت الواحد، في منأى عن البناء الملحمي المركب المتشابك.

ع . م