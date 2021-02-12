السوالم يسارع الزمن لتأهيل مهتدي

ينتظر شباب السوالم الرياضي تأهيل محسن مهتدي، للاستفادة من خدماته مدافعا أوسط، خلال المباريات المقبلة في بطولة القسم الثاني.

ويعد مهتدي اللاعب الوحيد الذي جلبه السوالم في فترة الانتقالات الحالية، ويعول عليه لمنح الإضافة.

ونجح السوالم في تأهيل أربعة لاعبين، ويتعلق الأمر بالمدافع جواد بصير، ومتوسطي الميدان أنس صبيح وعبد الحميد لشهب، والمهاجم زهير اليوسفي. ومدد مكتب السوالم فترة الانخراط، بإضافة شهر، أي إلى غاية فاتح مارس المقبل، محددا واجب الانخراط في 2500 درهم، علما أن الفترة الأولى انطلقت في 11 يناير الماضي.

وأكد فتاح بن الطيبي، المدير الإداري للسوالم، في تصريح ل»الصباح»، أن الغاية من تمديد فترة الانخراط هي فتح المجال أمام التحاق عدد مهم من المنخرطين.

عبد العزيز خمال (السوالم)