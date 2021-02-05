خنيفرة…استفادة 3463 شخصا من تلقيح كورونا

تواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا بإقليم خنيفرة السير بخطى متسارعة، وبلغ عدد المستفيدين الى غاية صباح اليوم الجمعة 3463 شخصا من بين الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى.

ويمثل المسنون من 75 سنة فما فوق الفئة الأكبر التي تلقت اللقاح متبوعين بباقي الفئات المستهدفة وبالخصوص قوات الأمن ومنهيي الصحة. وبمركز التلقيح أمالو غير بعيد عن وسط المدينة يصطف منذ وقت مبكر المقبلون على التلقيح.

قاعة استقبال المركز ممتلئة والعشرات ينتظرون بفارغ الصبر دورهم للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح.

يجري كل ذلك وسط تدابير صحية جيدة، فالجميع يحمل الكمامات الواقية ويحترم الإجراءات الاحترازية والتباعد المطلوب.

وعلاوة على الأطقم الطبية وشبه الطبية والإدارية يسهر عناصر من الشرطة والقوات المساعدة على حسن سير العملية.

يقول مصطفى مكراز، الممرض بالمركز “إنها حماسة كبيرة، فمنذ افتتاح المركز قبل أسبوع، والجميع منشغل ويبذل قصارى جهده حتى تتم هذه العملية في أفضل الظروف الممكنة”.

وأضاف أن عملية التطعيم تسير بشكل جيد للغاية، فنظام التلقيح مهيأ بشكل جيد وأعضاء فرق التلقيح الثلاثة المنتشرة في مركز أمالو مأهلون جيدا ولديهم معرفة كبيرة بالمهام الموكلة إليهم والإجراءات التي سيتعين عليهم القيام بها.