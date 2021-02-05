رياضة تسلق الجبال…رافعة للترويج للسياحة بدرعة تافيلالت

تشكل رياضة تسلق الجبال في مضايق تودغى (إقليم تنغير)، التي تمارس في هذه المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي، رافعة أساسية للترويج للسياحة الجبلية في جهة درعة تافيلالت

وتتوفر هذه المنطقة، التي تشتهر بمضايقها المستقطبة لهواة رياضة تسلق الجبال الذين يجهزون أنفسهم بالمعدات اللازمة، على إمكانيات كبيرة في مجال التسلق الرياضي الذي لا يتم استغلاله بالشكل الأمثل في الميدان السياحي.

ومن شأن الترويج لهذه الممارسة الرياضية وتطويرها أن يكون لها تأثير إيجابي في التسويق السياحي لهذه المنطقة المنتمية لإقليم تنغير، من خلال استقطاب محبي تسلق الجبال والمغامرة القادمين من مختلف بلدان العالم.

وإذا كان رواد رياضة تسلق الجبال، خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، في مضايق تودغى أغلبهم من الأجانب، لاسيما من فرنسا وهولندا، فإن المتسلقين المغاربة حملوا المشعل وجعلوا هذه الممارسة مصدر دخل لهم، محاولين تطويرها على المستوى المحلي.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بأعضاء من جمعية “إسكاديفيرس” لرياضة تسلق الجبال الذين يزاولون التسلق في مضايق تودغى كممارسة رياضية ولجعل الإقليم أكثر جاذبية من الناحية السياحية باعتباره يتوفر على مناظر طبيعية وجبال رائعة تحظى بالإقبال من قبل عشاق المغامرة والاكتشاف والفضاءات المفتوحة والفسيحة.