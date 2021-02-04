طانطان…ندوة تحسيسية حول التلقيح ضد كوفيد 19

نظم الاتحاد الوطني للمسعفين المنقذين المغرب الجنوب (طانطان)، أمس الأربعاء بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني طانطان، ندوة توعوية تحسيسية حول التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك لفائدة مجموعة من الفعاليات الجمعوية وأعضاء الاتحاد .

ورامت هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع المديرية الجهوية للصحة بجهة كلميم وادنون، والمندوبية الإقليمية للصحة بطانطان، وبتنسيق مع عمالة إقليم طانطان والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، التعريف بلقاح كورونا، وبنوع اللقاح الذي توصل به المغرب في هذه الظرفية الحساسة، وأهمية التلقيح ضد الفيروس، بالإضافة إلى كيفية طمأنة المواطنين حول فعالية التلقيح.

و أكد محمد السيد النايا، المندوب الإقليمي للصحة بطانطان أن حملة التوعية جاءت من أجل تكوين المستفيدين، لتوعية المواطنين بأهمية التلقيح، الذي سيشمل أغلب الفئات العمرية، و التي يتوخى من خلالها زيادة إقبال المواطنين على التلقيح ، و بالتالي الوصول إلى الهدف المنشود و هو التلقيح الجماعي للقضاء على هذا الوباء .

من جهتها، أكدت الدكتورة فتيحة بوعدي، منشطة برنامج التوعية الصحية بمندوبية الصحة بطانطان، في السياق ذاته، على أهمية وضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول التلقيح ضد فيروس كورونا، وتقديم المعلومة الصحيحة للمستفيدين.