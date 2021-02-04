المغرب والمكسيك… تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

عقد سفير الملك بمكسيكو، عبد الفتاح اللبار، اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي مع وزيرة الاقتصاد المكسيكية، تتيانا كلوتي، ونائبة وزير التجارة الخارجية، ماريا دي لامورا، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة المغربية والمكسيك، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما، وتقوية الشراكة بين رجال الأعمال بالبلدين.

وأوضح بلاغ لسفارة المغرب في المكسيك، اليوم الخميس، أن اللبار قدم خلال هذا اللقاء للوزيرة المكسيكية ونائبة وزير التجارة الخارجية شروحات حول التطور الذي يعرفه المشهد الاقتصادي بالمملكة في عدة قطاعات، بفضل السيادة الرشيدة والمتبصرة للملك محمد السادس، وما يزخر به المغرب من إمكانات على مستوى البينة التحتية من موانئ ومطارات وطرق سيارة متطورة.

كما قدم شروحات عن الاستقرار السياسي و الاقتصادي الذي تنعم به، مما جعلها قبلة مفضلة للاستثمار من طرف العديد من الشركات المتعددة الجنسية، ومنصة رئيسية لها للانفتاح على أسواق الدول العربية والإفريقية بفضل موقعها الاستراتيجي، فضلا عن الامتيازات التي تقدمها الدولة المغربية لرجال الأعمال الأجانب قصد الاستثمار بالمملكة من إعفائات ضرائبية وجمركية مهمة.

(و م ع)