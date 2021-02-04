وزارة الصحة…يمكن استخدام لقاح “أسترازينيكا” لدى البالغين 65 سنة فما فوق

أفادت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بأن العديد من المعطيات تمكن من الإبقاء على استخدام لقاح “أسترازينيكا” بالنسبة للفئة العمرية البالغة 65 سنة فما فوق، كما تمت التوصية بذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ يقدم رأي اللجنة العلمية والتقنية المكلفة ببلورة الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد “سارس كوف-2″، على الخصوص، أن اللقاح المضاد ل”كوفيد-19” الذي طوره مختبر “أسترازينيكا” حصل على الترخيص بالاستخدام، دون تحديد السن في 65 سنة، من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية والسلطات الصحية بالعديد من البلدان، من بينها المغرب.

وأضاف البلاغ الصادر عقب اجتماع اللجنة أن التجارب السريرية الخاصة بهذا اللقاح تضم، في مرحلتها الثالثة مجموعة فرعية من الأشخاص تفوق أعمارهم 65 سنة، من بينهم 687 منهم تلقوا اللقاح أصيب أربعة منهم ب”كوفيد-19″، ومجموعة شاهدة (666 شخص)، أصيب سبعة منهم ب”كوفيد 19″.

وأشار المصدر ذاته إلى أن معطيات هذه التجارب السريرية المتوفرة اليوم لا تتيح استخلاص نتائج بشأن إقصاء هذه الفئة العمرية من المستفيدين من اللقاح.

من جانب آخر، سجلت الوزارة أنه يتوقع تحقيق حماية بالنسبة لهذه الفئة العمرية، بالنظر لتسجيل معدلات مرتفعة للانقلاب المصلي لدى الأشخاص فوق 65 سنة وذلك عقب الجرعة الأولى من اللقاح بنسبة 97,8 بالمائة، وبنسبة 100 بالمائة عقب تلقي الجرعة الثانية.