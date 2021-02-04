620 إصابة جديدة و742 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و742 حالة شفاء، و28 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدات والمستفيدين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد “سارس كوف-2″، 351 ألفا و723 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 473 ألف و667 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 452 ألف و522 حالة، بنسبة تعاف 95,5 تبلغ في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8351 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (255)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (80)، والرباط-سلا-القنيطرة (76)، والشرق (74)، ومراكش آسفي (38)، وسوس ماسة (33)، وفاس مكناس (17)، ودرعة تافيلالت (12)، وبني ملال خنيفرة (12)، والعيون الساقية الحمراء (11)، والداخلة وادي الذهب (8)، وكلميم واد نون (4).

أما الوفيات فعرفت تسجيل ثمان حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وخمس حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وثلاث حالات بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة، وحالتي وفاة بجهتي فاس-مكناس ودرعة-تافيلالت، وحالة وفاة واحدة بكل من جهتي الشرق وسوس-ماسة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1303,3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 12 ألف و794 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 67 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 622 حالة، 58 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و311 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 19,7 في المائة.