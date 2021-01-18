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الرصد الوبائي … 473 إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 761 حالة شفاء، و35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 460 ألفا و 144 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 435 ألفا و 686 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7977 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.
الرباط سلا القنيطرة +113
الدار البيضاء سطات +107
طنجة تطوان الحسيمة +55
فاس مكناس +51
سوس ماسة +47
الشرق +42 +4
مراكش أسفي +17
بني ملال خنيفرة +10
درعة تافيلالت +10
كلميم واد نون +9
العيون الساقية الحمراء +7
الداخلة وادي الذهب +5