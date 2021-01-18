بوشارب تعطي انطلاقة برنامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز ببوجدور

أعطت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أمس الأحد ببوجدور، انطلاقة برنامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز.

وسيعبئ هذا البرنامج، الذي سيتم إنجازه على مدار 24 شهرا، غلافا ماليا بقيمة 27.49 مليون درهم، من بينها 25.49 مليون درهم كمساهمة من وزارة إعداد التراب الوطني.

ويهدف المشروع، الذي يندرج في إطار جهود تطوير مدينة بوجدور، إلى تحسين ظروف عيش ساكنة حي الأمان 1 و 2 من خلال تزويدهم بالتجهيزات الأساسية.

وسيستفيد ما مجموعه 3500 أسرة من هذا المشروع ذي التأثير الاقتصادي والاجتماعي الكبير، والذي سيواكب التطور الديموغرافي والعمراني لهذه المدينة.

وينضاف برنامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، الذي أطلق أمس الأحد، إلى العديد من المشاريع التي أنجزتها الوزارة في مدينة بوجدور، من بينها بناء 769 وحدة سكنية وتجهيز 7264 بقعة أرضية، استفادت منها 5888 أسرة.