توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد فوق كل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب العليا، فيما سيكون باردا بعض الشيء بداخل البلاد، مع تكون صقيع محلي.

كما يرتقب أن تظهر بعض السحب المنخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية، خلال الصباح و الليل، فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب فوق كافة جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة، من الشمال أو من الشرق أحيانا بالأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، غير أنها ستهب من الشرق إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى، مع هبوب بعض الزوابع الرملية المحلية بأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 08 وناقص 03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 02 و04 درجات بكل من الريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والجنوب الشرقي والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي، وما بين 05 و 09 درجات بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومنطقة طنجة وسهول عبدة و الشياضمة والسواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، فما ستكون ما بين 09 و14 درجة جنوب البلاد.