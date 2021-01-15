تسجيل 1291 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1409 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 457 ألفا و 625 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 432 ألفا و 576 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7888 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.