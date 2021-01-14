مراكش … الأمن يعتقل الشيخة “طراكس”

اعتقلت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، مساء اليوم الخميس، من إيقاف الفنانة الشعبية الملقبة بــ”الشيخة الطراكس”، بعد قيامها بحفل خطوبة بمنزلها الكائن بـرياض السلام بمراكش.

وكشفت مصادر مطلعة أن عملية إيقاف الشيخة “طراكس” جاءت على إثر اخبارية توصلت بها المصالح الأمنية ورجال السلطة المحلية، تفيد أن المعنية بالأمر تقيم حفل خطوبة رفقة العشرات من المدعوين والمدعوات، ضاربة بعرض الحائط قوانين الإجراءات واالتدابير الاحترازية التي نصت عليها الحكومة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتم اقتياد الراقصة “طراكس” إلى الدائرة الأمنية بحي الازدهار، حيث تم الإستماع إليها في محضر رسمي بأقوالها، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضها على أنظار الهيئة القضائية بابتدائية مراكش، للبت في المنسوب إليها.