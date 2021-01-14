مذكرة بين المغرب والولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي المغربي

وقعت المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس بالرباط، مذكرة تفاهم حول الحفاظ على الممتلكات الثقافية المغربية وحمايتها من الاتجار غير المشروع.

ويروم هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، وسفير الولايات المتحدة لدى المغرب، ديفيد فيشر، وضع ضوابط إجرائية للتصدي لتهريب القطع الأثرية والاثنوغرافية من المغرب إلى الولايات المتحدة، وكذا تكثيف التعاون بين معاهد ومؤسسات التكوين والبحث العلمي للبلدين في مجال الثراث.

وأوضح الفردوس، في كلمة بالمناسبة، أن مذكرة التفاهم هاته تندرج في إطار الجهود التي تبذلها المملكة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لحماية الثراث الثقافي الوطني.