الرشيدية …تدشين توسعة وتهيئة المحكمة الابتدائية

قام وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالرشيدية، بتدشين توسعة وتهيئة المحكمة الابتدائية بالرشيدية والمقر الجديد للمديرية الفرعية للعدل، وذلك في إطار البرنامج الهادف إلى تعزيز الهياكل القضائية على المستوى الوطني.

وخضع مقر المحكمة الابتدائية، على مساحة إجمالية قدرها 4626 مترا مربعا، ضمنها 2714 مترا مربعا مغطاة، لأشغال التوسعة والتهيئة بغلاف مالي إجمالية يصل إلى 22 مليون و792 ألف درهم.

ويشمل مقر هذه المحكمة، الذي يضم قسما لقضاء الأسرة، العديد من المرافق، من بينها قاعات لجلسات المحاكمة والانتظار والاجتماعات والأرشيف، ومكاتب للمسؤولين والموظفين، بالإضافة إلى مكاتب للواجهة.

وتم بناء المقر الجديد للمديرية الفرعية لوزارة العدل بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بفضل استثمار يصل إلى 8 ملايين و545 ألف درهم.

وتشمل هذه البناية الجديدة، التي تضم مساحة مغطاة بنحو 1515 مترا مربعا، على الخصوص، فضاء للاستقبال وقاعات للانتظار والاجتماعات والتكوين والمطبوعات، ومستودعا والعديد من مكاتب الموظفين.