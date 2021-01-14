تسجيل 1279 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1889 حالة شفاء، و44 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 456 ألفا و 334 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 431 ألفا و 167 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7854 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

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