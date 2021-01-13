درعة تافيلالت…إجراءات لإنجاح حملة التلقيح ضد كوفيد-19

أكدت المديرية الجهوية للصحة لجهة درعة تافيلالت، أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية لإنجاح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأبرز خالد السالمي، المدير الجهوي للصحة لجهة درعة تافيلالت، أنه اتخذت، في إطار الاستراتيجية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19، مجموعة من الإجراءات التنظيمية من قبل المديرية والمندوبيات الإقليمية التابعة للجهة، بشراكة تامة وأساسية مع السلطات الجهوية والإقليمية.

وأكد السالمي أنه من المنتظر أن تشمل هذه العملية المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة حسب جدول لقاحي من حقنتين، على أن تمنح الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بمنظومة التربية والتكوين، والأشخاص المسنين والفئات الأكثر هشاشة عند التعرض للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاق التلقيح على باقي ساكنة الجهة.

ويتوقع أن تستهدف الحملة مليون و75 ألف و759 مواطنا في جهة درعة تافيلالت، سيخضعون للتلقيح في 235 محطة، مع 1371 نقطة متنقلة للتلقيح، وتعبئة أكثر من 100 من الوحدات المتنقلة من أجل تعزيز الخدمات للساكنة المتواجدة في المناطق النائية.