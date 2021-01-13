الرشيدية … تزويد مستشفى مولاي علي الشريف بمولد محلي للأوكسجين

أكدت المديرية الجهوية للصحة لجهة درعة تافيلالت، أنه تم تزويد المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية بمولد محلي للأوكسجين.

وسيمكن مولد الأوكسجين، الذي منحته وزارة الصحة للمستشفى وتبلغ سعته 800 لتر في الدقيقة، من تلبية الحاجيات من الأوكسجين لفائدة المرضى الذين يوضعون في الإنعاش أو يخضعون للعناية المركزة بهذا المستشفى الجهوي.

وأكدت المديرية أن هذا المولد سيمكن من الإنتاج المحلي من الأوكسجين، مشيرة إلى أنه من المنتظر تزويد مستشفيات أخرى في جهة درعة تافيلالت تتوفر على وحدات العناية المركزة بمولدات أخرى للأوكسجين.

وسيتم البدء في تشغيل هذا المولد الجديد في غضون أسبوع ليستفيد من خدماته المرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذين يخضعون للعناية المركزة في المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.