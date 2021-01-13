عماري “يجمد” أجور عمال النظافة

فرضت الجماعة الحضرية بالبيضاء على 6 آلاف عامل ومستخدم وإطار بقطاع جمع الأزبال المنزلية والنفايات المشابهة، منطق «السعاية» والتوسل، إذ لم يعد هؤلاء يتوصلون بأجورهم الشهرية المستحقة، إلا بعد «المزاوكة» وإصدار بيانات وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر مجلس المدينة.

فمنذ يونيو الماضي، نظم ممثلو النقابات القطاعية أزيد من 15 وقفة احتجاجية وشكلا نضاليا مختلفا من أجل التوصل برواتبهم الشهرية في وقتها المحدد، وأحيانا ينتظر العمال في مختلف مواقع الإنتاج بـ16 مقاطعة، شهرين، دون التوصل بمستحقاتهم، علما أن هذه الفترة تزامنت مع المجهود الجبار الذي قام به هؤلاء في إطار التصدي لتداعيات «كوفيد 19».

وتوجه النقابات القطاعية اتهامات مباشرة إلى مجلس المدينة بالتماطل في الوفاء بالتزاماته في ما يخص ضمان صرف أجور عمال النظافة الشهرية. وقال مصطفى بن حجاج، عضو المكتب الجهوي للبيضاء-سطات للنقابة الوطنية لعمال النظافة التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الشركتين لم تتوصلا منذ ستة أشهر بمستحقاتهما المالية، التي كان على مجلس المدينة صرفها منذ فبراير الماضي، والتي بلغت زهاء 44 مليارا.

وأوضح بن حجاج، في تصريح لـ»الصباح»، أن العمال توصلوا، في نهاية مسلسل طويل من النضال انطلق بداية الشهر الجاري، بمستحقات دجنبر الماضي، في الوقت الذي مازالت أجور يناير في علم الغيب.

ي. س