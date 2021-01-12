8 سنوات سجنا ل”ولد الخريبكي” بارون الخمور الفاسدة

أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الحكم في ملف ”س. ب” بارون الخمور الفاسدة الملقب بـ”ولد الخريبكي” ومن معه، المتابعين في حالة اعتقال، بتهمة الاتجار في المشروبات الكحولية و حيازة وبيع منتجات منتهية الصلاحية.

وقضت المحكمة بالنسبة للدعوى العمومية، بإدانة ولد الخريبكي ب 8 سنوات حبسا نافدا وغرامة 40 ألف درهم، و”أ. ت” بـ 7 سنوات حبسا نافدا وغرامة 30 ألف درهم، و”ن.ق” بـ 7 سنوات حبسا نافدا وغرامة 30 ألف درهم، و”ه. ب” بـ 4 سنوات حبسا نافدا وغرامة 20 ألف درهم، وهي العقوبة نفسها، التي قضت بها المحكمة بالنسبة لـ”ر.ب”.