مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة اليوم الثلاثاء

في ما يلي مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية المسجلة اليوم الثلاثاء:

– إقليم إفران:

بكريت: 80 سنتيمتر

إفران المدينة:75 سنتيمتر

إفران المطار: 40 سنتيمتر ميشليفن: 65/70 سنتيمتر

أزرو: 25 سنتيمتر هبري: 70/75 سنتيمتر

جبل حيان: 90/80 سنتيمتر

تيمحضيت: 60 سنتيمتر

ضاية عوا: 35 سنتيمتر

عين اللوح: 45 سنتيمتر

– اقليم الحاجب

الحاجب المركز : 4 سنتيمتر

أولماس: 13 سنتيمتر

راس لقطيب: 10 سنتيمتر.

– اقليم ميدلت:

حجيرت: 80 سنتيمتر

تنوردي: 40 سنتيمتر

تيزي نغشو: 40 سنتيمتر

ايتزر: 35 سنتيمتر

جبل العياشي: 30 سنتيمتر

تيغدوين: 30 سنتيمتر

انمزي: 25 سنتيمتر

تيرغست: 25 سنتيمتر

أنفكو: 25 سنتيمتر

أغدو: 20 سنتيمتر

توفنيت: 20 سنتيمتر

أيت مرزوك: 20 سنتيمتر

تونفيت: 12 سنتيمتر

سدي يحيى أويوسف: 12 سنتيمتر

بومية: 10 سنتيمتر

تاعرعارت: 10 سنتيمتر

زايدة: 5 سنتيمتر

ايملشيل: 5 سنتيمتر

ميدلت المدينة: 6 سنتيمتر

ايت ايزدك: 2 سنتيمتر

– اقليم أزيلال

أزيلال : 3 سنتيمتر

جبل موريق: القمة : 80 سنتيمتر

تيسا: 4 سنتيمتر

برنات: 5 سنتيمتر

تيغولة: 8 سنتيمتر

تنانت: 6 سنتيمتر

دمنات: 4 سنتيمتر

فم الجمعة: 2 سنتيمتر

أيت تكلا: 2,5 سنتيمتر.

تزركونت: 9 سنتيمتر

جبل أزوركي: 15/25 سنتيمتر.

جبل أيوي: 20/10 سنتيمتر.

جبل رات: 20/12 سنتيمتر.

جبل تيزينوزوم : القمة: 30 سنتيمتر.

جبل اغرغار: القمة 2 سنتيمتر.

– اقليم بني ملال

توجيمت: 12 سنتيمتر.

تيزي غنيم: 4 سنتيمتر.