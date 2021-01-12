مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة اليوم الثلاثاء
في ما يلي مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية المسجلة اليوم الثلاثاء:
– إقليم إفران:
بكريت: 80 سنتيمتر
إفران المدينة:75 سنتيمتر
إفران المطار: 40 سنتيمتر ميشليفن: 65/70 سنتيمتر
أزرو: 25 سنتيمتر هبري: 70/75 سنتيمتر
جبل حيان: 90/80 سنتيمتر
تيمحضيت: 60 سنتيمتر
ضاية عوا: 35 سنتيمتر
عين اللوح: 45 سنتيمتر
– اقليم الحاجب
الحاجب المركز : 4 سنتيمتر
أولماس: 13 سنتيمتر
راس لقطيب: 10 سنتيمتر.
– اقليم ميدلت:
حجيرت: 80 سنتيمتر
تنوردي: 40 سنتيمتر
تيزي نغشو: 40 سنتيمتر
ايتزر: 35 سنتيمتر
جبل العياشي: 30 سنتيمتر
تيغدوين: 30 سنتيمتر
انمزي: 25 سنتيمتر
تيرغست: 25 سنتيمتر
أنفكو: 25 سنتيمتر
أغدو: 20 سنتيمتر
توفنيت: 20 سنتيمتر
أيت مرزوك: 20 سنتيمتر
تونفيت: 12 سنتيمتر
سدي يحيى أويوسف: 12 سنتيمتر
بومية: 10 سنتيمتر
تاعرعارت: 10 سنتيمتر
زايدة: 5 سنتيمتر
ايملشيل: 5 سنتيمتر
ميدلت المدينة: 6 سنتيمتر
ايت ايزدك: 2 سنتيمتر
– اقليم أزيلال
أزيلال : 3 سنتيمتر
جبل موريق: القمة : 80 سنتيمتر
تيسا: 4 سنتيمتر
برنات: 5 سنتيمتر
تيغولة: 8 سنتيمتر
تنانت: 6 سنتيمتر
دمنات: 4 سنتيمتر
فم الجمعة: 2 سنتيمتر
أيت تكلا: 2,5 سنتيمتر.
تزركونت: 9 سنتيمتر
جبل أزوركي: 15/25 سنتيمتر.
جبل أيوي: 20/10 سنتيمتر.
جبل رات: 20/12 سنتيمتر.
جبل تيزينوزوم : القمة: 30 سنتيمتر.
جبل اغرغار: القمة 2 سنتيمتر.
– اقليم بني ملال
توجيمت: 12 سنتيمتر.
تيزي غنيم: 4 سنتيمتر.