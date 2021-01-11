فتح 8 محاور طرقية قطعتها الثلوج بتازة

قامت فرق التدخل المختصة، أمس الأحد بتازة، بفتح ثمان محاور طرقية تسببت في قطعها التساقطات الثلجية التي عرفها الإقليم.

وأفاد بلاغ لعمالة تازة أن التدخل الذي نفذته فرق التدخل التابعة لمديرية التجهيز والنقل واللوجستيك وشركة التنمية الاقليمية والجماعات الترابية، تحت اشراف لجنة اليقظة والتتبع الاقليمية، جاء في إطار التعبئة المتواصلة للتخفيف من آثار موجة البرد.

ويتعلق الأمر، على مستوى الطريق الوطنية رقم 29، بالمقطع الرابط بين قاسيطة وأكنول وبين جماعات مغراوة وبويبلان وإيموزار مرموشة بإقليم بولمان.

كما شملت العملية فتح الطريق الجهوية الرابطة بين جماعات أكنول واكزناية الجنوبية وأجدير وبورد والطريق الجهوية الرابطة بين أجدير وجماعة بني عمارت باقليم الحسيمة.

وهم التدخل أيضا فتح الطرق الاقليمية الرابطة بين أكنول ومركز ملال وبين باب الفريش ورباط الخير وبين جماعة تيناست وطهر السوق باقليم تاونات وكذا الطريق الاقليمية الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 507 وجماعتي باب بودير وبوشفاعة والطريق الاقليمية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 29 وباب المروج.