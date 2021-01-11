مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين :

– الرباط المدينة : 42 ملم – الرباط-سلا : 36 ملم – المحمدية والقنيطرة : 21 ملم – الدار البيضاء أنفا – النواصر : 19 ملم

– شفشاون وإفران : 18 ملم

– سيدي سليمان : 14 ملم

– بنسليمان : 13.9 ملم – بنجرير : 13 ملم – العرائش ومكناس : 12 ملم – الصويرة- المطار : 11.1 ملم

– آسفي وفاس وخريبكة و مراكش وتيط مليل : 10 ملم

– طنجة وسطات و تازة : 9 ملم – بني ملال وتزنيت : 8 ملم – الجديدة : 7 ملم – تطوان والصويرة- الميناء وسيدي إيفني وطانطان: 4 ملم – أكادير المسيرة : 3 ملم – ميدلت وكلميم و أكادير إنزكان : 2 ملم – العيون : أقل من مليمتر