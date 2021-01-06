توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا إلى بارد، خلال الليل والصباح، بكل من الأطلس، والريف، والجنوب الشرقي للبلاد، والمنطقة الشرقية والسايس.

كما ستنزل أمطار أو زخات رعدية أحيانا ومهمة محليا بكل من مناطق طنجة، والريف الغربي، وسوس، واللوكوس وغرب الواجهة المتوسطية.

وستكون الأجواء غائمة مصحوبة بأمطار أو زخات معتدلة أحيانا فوق السهول والسواحل الشمالية و الوسطى للمحيط الأطلسي، فضلا عن نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق شمال الأقاليم الجنوبية وهضاب الفوسفاط . وستنزل، أيضا، بعض الثلوج فوق قمم الأطلس الكبير.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من الجنوب الغربي بكل من جنوب ووسط البلاد، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشرقي بمنطقة طنجة بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة بباقي ربوع المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و4 درجات بكل من الأطلس، والريف، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، وما بين 4 و8 درجات بكل من السايس والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و14 درجة بالسهول الوسطى، ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و20 درجة بأقصى جنوب المملكة.