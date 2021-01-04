الداخلة … وفاة سجين في طريقه إلى المستشفى

أعلنت إدارة السجن المحلي بالداخلة عن وفاة السجين (ح.ع)، المعتقل قيد حياته بهذه المؤسسة السجنية بتهمة مسك المخدرات بصفة غير مشروعة، وذلك في طريقه إلى المستشفى بعد إخراجه إليه بصفة مستعجلة إثر قيامه بمحاولة انتحار داخل الغرفة التي كان يقيم بها.

وأوضحت المؤسسة السجنية، في بلاغ لها، أن المعني بالأمر استخدم حبلا استخلصه من ملابسه وغطاء النوم الخاص به، حيث قام بلفه حول عنقه وربطه إلى شباك التهوية الخاص بالغرفة التي كان يقيم بها، مضيفة أنه رغم تدخل موظفي المؤسسة لمحاولة إنقاذ السجين المذكور، إلا أن المنية وافته في طريقه إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن السجين المتوفى كان يعاني قيد حياته من اضطرابات عقلية ونفسية، حيث كان يتناول الأدوية الموصوفة له من طرف طبيبة الأمراض العقلية والنفسية، مضيفة أنه تم إبلاغ عائلة المعني بالأمر بالوفاة إضافة إلى النيابة العامة المختصة.