أكاديمية الرباط توزع لوحات رقمية على تلاميذ العالم القروي

نظمت الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة ، أخيرا، لقاء تربويا جهويا خصص لتوزيع لوحات رقمية على تلاميذ المؤسسات التعليمية بالعالم القروي ، بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمنظمة الدولية للإنماء ، وذلك تفعيلا لمشروع تعزيز قيم التسامح والمواطنة (APT2C) .

وأوضحت الأكاديمية في بلاغ أن اللقاء الذي يأتي في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين 17-51، وتنفيذا لمخطط العمل التربوي الجهوي السنوي تحت شعار “من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة”، وفي احترام تام لقواعد ومستلزمات الوقاية من فيروس (كوفيد 19)، تضمن مداخلات ثمنت ، في مجملها ، الشراكة واستحضار أهميتها وتفعيل مختلف موادها، وكذا المشروع في ارتباط بتنزيل مختلف محاور وتدابير وإجراءات تنزيل مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين 17-51، كما توقف المتدخلون عند النتائج الإيجابية للمشروع تربويا على التحصيل الدراسي ورفع مؤشرات النجاح، وخصوصيات ومكونات العدة باعتبارها عدة بجودة عالية، مبرزين أهمية استثمار جميع الحوامل مع ضرورة تنظيم ورشات للاطلاع على الدلائل وتفهم جيد لمكونات عدة المشروع.