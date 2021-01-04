حملة خليجية ضد الراضي

خليجيون ينتقدون جرأتها في ״ضحــــــــايا حلال״ معتبرين أنها تروج لـ״البيدوفيليا״

شن خليجيون حملة شرسة على الممثلة المغربية نسرين الراضي، بسبب “جرأة” مشهد جسدته في مسلسل خليجي يحمل عنوان “ضحايا حلال”.

ووجدت الراضي، نفسها، وسط انتقادات كثيرة، بعد ظهورها في مشهد من المسلسل لعبت فيه دور امرأة متزوجة، ما يعرف بـ”زواج المسيار”، إلا أنها اختارت ألا تخرج عن صمتها وترد على منتقديها، إذ تجاهلت الضجة، وحرصت على نشر ردود الأفعال الإيجابية.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض النشطاء أن الممثلة المغربية تسيء للمرأة، حظيت الراضي بمساندة البعض الآخر، والذين اعتبروا أنها تجسد الواقع، ونجحت في نقل ما تعيشه بعض المجتمعات الخليجية تحت قيادة فريق عمل المسلسل.

وفي سياق متصل، أثار مسلسل “ضحايا حلال” الذي بدأ عرضه قبل أيام على منصة “شاهد”، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل وسط مطالب بإيقافه فورا، باعتبار أنه “يسلط الضوء على العالم السري لمستغلي إجازة الشرع والدين زواج المسيار”، على حد تعبير منتقدي العمل.

وأكد ناشطون أن ما يطرحه مسلسل “ضحايا حلال” لا يمثل المجتمع السعودي، وأنه يشجع على التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال.

وتدور أحداث مسلسل “ضحايا حلال” حول خمس فتيات يتحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة تعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذا سوى طريق “الخطابة” “أم نورا” التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقا لشروطها.

ويبرز مسلسل “ضحايا حلال” شخصية “الخطابة” أم نورا التي تحصل على مبالغ كبيرة نظير الترتيب والتنسيق لهذا النوع من الزواج. إلى ذلك، تعيش الممثلة المغربية نسرين الراضي، نشاطا فنيا، فبعد حصولها على العديد من الجوائز عن دورها في فيلم “آدم”، رشحت لنيل إحدى جوائز “سيزار” العالمية.

ووضعت أكاديمية “سيزار” الراضي، ضمن قائمتها للمنافسة على جائزة أفضل موهبة نسائية صاعدة، وهي الخطوة التي ستكون لها قيمة مضافة بالنسبة إلى مسارها الفني. واختيرت الراضي لتكون ضمن لائحة تضم 12 ممثلة صاعدة، وذلك عن دور البطولة في “آدم”، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرجة مريم التوزاني، والذي نال جوائز عدة، ومثل المغرب في ملتقيات، ومحافل فنية عالمية.

إ . ر