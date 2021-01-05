زمرد تصور كليب بالكركرات

صورت المغنية الصحراوية عواطف زمرد، فيديو كليب بالقرب من معبر الكركرات، وهو لأغنية تحمل عنوان “الصحراء المغربية ” من كلماتها وانتاجها وألحانها.

وتعاملت زمرد، التي عبرت عن سعادتها، بالزيارة التي قامت بها للكركرات، في جديدها مع طاقم تقني فني متخصص، وقام بالتوزيع الموسيقي، أنس الإدريسي.

وتأمل المغنية ذاتها أن يكون عملها الفني، معبرا عن الوحدة الوطنية، علما أن مشاهد أخرى من الكليب صورت ما بين مراكش، واكادير والداخلة والعيون، وينتظر أن يطرح خلال الأيام المقبلة على موقع “يوتوب”

يشار إلى أن زمرد طرحت بعض الأعمال على قناتها الخاصة على “يوتوب”، وتستعد لأعمال أخرى، ينتظر أن تفرج عنها خلال السنة الجارية.

إ.ر